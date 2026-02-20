Sneijder’in izinde

Attığı 2 golle Juventus maçının yıldızı olan Noa Lang, vatandaşı ve G.Saray'ın efsanelerinden Wesley Sneijder'in izinden gidiyor. 2013-14 sezonunda Sneijder'in golü ile Juventus'u 1-0 yenerek gruplardan çıkan G.Saray'da bu kez Noa Lang attığı 2 golle tarihi 5-2'lik galibiyette rol oynadı. Lang'ın idol olarak gördüğü Sneijder ile küçüklüğündeki G.Saray formalı fotoğrafları da kaderin cilvesini gösteriyor.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.