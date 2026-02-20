Sneijder’in izinde

Attığı 2 golle Juventus maçının yıldızı olan Noa Lang, vatandaşı ve G.Saray'ın efsanelerinden Wesley Sneijder'in izinden gidiyor. 2013-14 sezonunda Sneijder'in golü ile Juventus'u 1-0 yenerek gruplardan çıkan G.Saray'da bu kez Noa Lang attığı 2 golle tarihi 5-2'lik galibiyette rol oynadı. Lang'ın idol olarak gördüğü Sneijder ile küçüklüğündeki G.Saray formalı fotoğrafları da kaderin cilvesini gösteriyor.