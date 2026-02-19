Sara hayran bıraktı

Gabriel Sara, Juventus maçındaki 1 gol, 1 asistiyle kariyerinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde maçın adamı seçildi. Sara, 7 şut pasıyla da bir Şampiyonlar Ligi maçında en fazla şut pası veren Galatasaray oyuncusu oldu. Öte yandan İngiliz basını, 2024'te Championship'te Norwich'te oynayan Brezilyalı orta saha, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi'nin yıldızlarından olduğunu belirtti.