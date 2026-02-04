CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray kupada 3'te 3 peşinde! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray kupada 3'te 3 peşinde! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı 11'i

Cimbom, Ziraat Türkiye Kupası’nda üçüncü maçında İstanbulspor’u ağırlıyor. A Grubu’na 2’de 2 ile başlayan ve zirvede olan Galatasaray kazanmayı hedefliyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Galatasaray kupada 3'te 3 peşinde! İşte Okan Buruk'un İstanbulspor maçı 11'i

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu üçüncü hafta maçında bu akşam Trendyol 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u ağırlayacak. RAMS Park'taki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Mücadelenin hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak. Format gereği grubundaki takımlardan dördüyle karşılaşacak olan Galatasaray, ilk haftada Başakşehir'i 1-0, ikinci haftada ise Fethiyespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbulspor galibiyetiyle grupta 3'te 3 yapmayı hedefliyor. A Grubu'nda 6 puanla zirvede yer alan Galatasaray, organizasyonun dördüncü ve son hafta maçında ise Alanyaspor'a konuk olacak.

ASPRİLLA İLK 11'E

Teknik Direktör Okan Buruk, bu akşam oynanacak kupadaki İstanbulspor maçında yeni transferlerden Yaser Asprilla'yı ilk 11'de düşünüyor. Ligdeki Kayserispor maçında son bölümlerde oyuna giren Kolombiyalı yıldız, performansıyla beğeni toplamıştı. Noa Lang'ın durumu ise Ç.Rize maçı düşünülerek maç saatinde netleşecek.

İŞTE G.SARAY-İSTANBULSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, İlkay, Barış Alper, Aspirilla, Lang(Ahmed), Icardi

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duhan, Emrecan, Yusuf, Loshaj, Vorobjavas, Ömer Faruk, Sambissa, Mamadou, Krstovski

F.Bahçe'den forvet hamlesi! Benzema sürprizi sonrası...
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Başkan Erdoğan'dan Arap basınına ABD-İran mesajı! Türkiye arabuluculuk için devrede: Kolaylaştırıcı rol üstlenmeye hazırız
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı!
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! F.bahçe kante transferini TFF'ye bildirdi! 01:34
F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! F.Bahçe ayrılığı resmen açıkladı! 01:34
İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti İkinci yarıda 'Fırtına' esti! İşte maçın özeti 01:34
F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! F.Bahçe Beko İspanya'da serisini sürdürdü! 01:34
Kante transferini Ajax da bekliyor! Kante transferini Ajax da bekliyor! 01:34
Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! Fatih Tekke: Rekor transfer teklifleri yaptık! 01:34
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 01:34
F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi! 01:34
G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları G.Saray Renato Nhaga'yı bitirdi! İşte sözleşme detayları 01:34
A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! A. Efes 9 maç aradan sonra kazandı! 01:34
Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! Aslan'dan bir orta saha hamlesi daha! 01:34
Rize'de kazanan çıkmadı! Rize'de kazanan çıkmadı! 01:34