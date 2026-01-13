Zaniolo piyangosu

Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'ye kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha çıktı. Udinese elinde bulundurduğu 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünürken, İtalyan basınına göre Napoli ve Milan da Zaniolo ile ilgileniyor ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sezon başında İtalyan ekibi Udinese'ye kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'ya bir talip daha çıktı. Udinese elinde bulundurduğu 10 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünürken, İtalyan basınına göre Napoli ve Milan da Zaniolo ile ilgileniyor ve Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlanıyor.