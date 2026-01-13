Juventus’u bırakmıyor

Galatasaray'ın listesinde bulunduğu iddia edilen Juventus'un yıldızı Teun Koopmeiners takımında kalmaya karar verdi. İtalya'da yayın yapan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre bu sezon 24 maçta oynayan Hollandalı futbolcu, Galatasaray'dan gelen teklifi geri çevirerek takımında kalmayı seçti.
