Armando geri döndü

Galatasaray'ın görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner, Almanya'ya geri dönüyor. Futbolcu ile daha önce yaptığı görüşmelerde el sıkışan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yaşanan sorunların üstesinden gelemedi. Kulübü Mönchengladbach da oyuncusunu bir an önce geri çağırdı ve transfer çıkmaza girdi.
Galatasaray'ın görüşmelerde bulunmak için İstanbul'a getirdiği Can Armando Güner, Almanya'ya geri dönüyor. Futbolcu ile daha önce yaptığı görüşmelerde el sıkışan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da yaşanan sorunların üstesinden gelemedi. Kulübü Mönchengladbach da oyuncusunu bir an önce geri çağırdı ve transfer çıkmaza girdi.