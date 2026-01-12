CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Noa Lang derbisi

Noa Lang derbisi

G.Saray’ın talip olduğu Nao Lang’a ezeli rakibi Beşiktaş da teklif götürdü. Corriere dello Sport’a göre İstanbul’un iki devi 26 yaşındaki kanat oyuncusu için karşı karşıya geldi.

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2026 Pazartesi 06:50
Noa Lang derbisi

Süper Kupa'daki F.Bahçe mağlubiyeti sonrasında transfer çalışmalarına hız veren G.Saray'da yönetim kırmızı alarm verdi. Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, vites yükseltti. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre G.Saray, Napoli'den ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang konusundaki ısrarını sürdürüyor. Yönetim kiralık olarak Hollandalı yıldızı almak istiyor ancak transferde yalnız değil. İtalyan basınına göre G.Saray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da alt yaş kategorisinde 1 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Lang için harekete geçti. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaş'ın da Napoli'ye teklif götürdüğü iddia edildi. İstanbul'un iki ezeli rakibi 26 yaşındaki kanat oyuncusu için karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar bir süredir yürüttüğü görüşmeleri bir adım ileriye taşıdı. Napoli, zorunlu olmayan satın opsiyonu ile kiralamaya 'olur' verirse Galatasaray hemen harekete geçerek imzayı atacak.

Aslan'dan Ruiz'e astronomik rakam!
