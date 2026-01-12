Noa Lang derbisi

Süper Kupa'daki F.Bahçe mağlubiyeti sonrasında transfer çalışmalarına hız veren G.Saray'da yönetim kırmızı alarm verdi. Süper Lig'de ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, vites yükseltti. İtalya'da yayın yapan Corriere dello Sport'un haberine göre G.Saray, Napoli'den ayrılmaya hazırlanan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Noa Lang konusundaki ısrarını sürdürüyor. Yönetim kiralık olarak Hollandalı yıldızı almak istiyor ancak transferde yalnız değil. İtalyan basınına göre G.Saray'ın ezeli rakibi Beşiktaş da alt yaş kategorisinde 1 yıl siyah-beyazlı formayı giyen Lang için harekete geçti. Oyuncunun durumunu yakından takip eden Beşiktaş'ın da Napoli'ye teklif götürdüğü iddia edildi. İstanbul'un iki ezeli rakibi 26 yaşındaki kanat oyuncusu için karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılılar bir süredir yürüttüğü görüşmeleri bir adım ileriye taşıdı. Napoli, zorunlu olmayan satın opsiyonu ile kiralamaya 'olur' verirse Galatasaray hemen harekete geçerek imzayı atacak.