Öncelik orta saha

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, tesislerdeki sohbet toplantısında transfer dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin orta sahaya takviye yapmak olduğunu belirten Kavukcu şöyle devam etti: "Kesinlikle oraya transfer yapmak istiyoruz.

Orta sahaya alacağımız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ocak'tan sonra kadroya yazabiliriz. Ortada bir eksik tarafımız yok. Bizim ve hocamızın istediği orta sahayı 28 Ocak'tan önce vermiyorlar. Mario Lemina'nın daha genci ve daha sertini istiyoruz.

Almak istediğimiz oyuncunun takımı da Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. 2 Ocak'ta da transfer yaparız. Ben ayın 2'sinde yapacağımız transfere fazla para veremem. Bonservislerle alakalı çok büyük rakamlara çıkılıyor. Yarın bizim bir futbolcumuza gelecek rakamlara şaşıracaksınız.

Osimhen'i 75 milyon Euro'ya aldık. Bugün Osimhen'i 75 milyon Euro'ya alma şansın yok. Suudi Arabistan'da transfer politikası değişti. Şu anda bize gelmek isteyen oyuncular var. Osimhen'in transferi rüzgarı değiştirdi. Leroy Sane'nin gelmesi de algıyı değiştirdi.

YUSUF DEMİR GİDİYOR

Takımdan ayrılacak oyunculara da değinen Kavukcu, "Yusuf Demir de bir yabancı. Yusuf Demir ile vedalaşıyoruz, ona ilettik. Aynı şekilde Berkan Kutlu ile görüşme yaptık. Burası Berkan'ın evi. Hocam onu çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Ne yazık ki bu sene 66 dakika süre bulabildi" diye konuştu.