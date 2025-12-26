Her yerde şampiyonluk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hedeflerinin mücadele ettikleri tüm kulvarlarda şampiyonluk olduğunu söyledi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sarı-kırmızılı takımı takip eden muhabirlerle gerçekleşen sohbet toplantısında konuşan Özbek, "G.Saray'ın yarıştığı her yerde şampiyon olma hedefi vardır. Elbette Şampiyonlar Ligi kupasını almak hedeflerimizden biri. Böyle bir hedef koymadan G.Saray'ın sahaya çıkacağını düşünmek yanlış.

SÜRDÜRÜLEBİLİR FİNANSAL YAPI

Mümkün olan en kısa sürede bu hedefe ulaşmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürdürülebilir bir finansal yapı ve sportif başarı çizgisi yakalamak istiyoruz. Saman alevi gibi bir sene başarı yakalayıp senelerce oralardan uzak kalmak istemiyoruz. Stabiliteyi getirmeyi hedefliyoruz. Belli bir performansı yakalamamız lazım. Kurduğumuz takıma bakınca amacımızı görürsünüz. Bu hedeften hiçbir zaman şaşmayız" ifadelerini kullandı.

BELLİ BİR SEVİYEYE GELDİK

Kulübün finansal açıdan belli bir seviyeye geldiğini de belirten Özbek, "Bundan 4-5 sene önce G.Saray'ın finansal boyutunun buraya gelmesi zor bir işti. Yaptığımız çalışmalar ve hayata geçirdiğimiz projelerle G.Saray'ı finansal açıdan yarışmacı kulüpler arasında en iyi seviyeye getirdik. Hedefimiz sürdürebilirliği sağlamak. Yaptığımız projelerle finansal sürdürülebilirliği de getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BİZİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

Hedeflerinin her zaman Avrupa'da başarı olduğunun altını çizen Özbek, "G.Saray, Avrupa'da kalıcı bir yer edinmeye çalışıyor. Diğer kulüplerin de bu şekilde çalışması lazım. G.Saray, yasa dışı bahisle ilişkilendirilmemeli. Bunu ifade edenlerin bir amacı vardır. G.Saray seviyesine ulaşamadıkları için, bizi kendi seviyelerine çekmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

60 BİN KUTU SATILDI

Osimhen için çıkartılan ve 10 bin TL'den satıya sunulan "Solo il Gala" kutularındaki satışın da iyi gittiğini belirten Başkan Özbek sözlerini şöyle tamamladı: "Bu konuyla ilgili bir hayal kırıklığı söz konusu değil. Hedefimiz hala yüz bin satış yapmak.

60 bine ulaştık. Kurumsal bazda paket teslim edeceğimiz yerler var. Onlara daha başlamadık."

200 MİLYON DOLAR GELECEK

Takıma katılan oyuncuların bonservis ödemelerinin dönem sonunda biteceğini hatırlatan G.Saray Başkanı, "Mart sonu ve nisan başı gibi yaklaşık 200 milyon dolarlık bir projeye temel atacağız. Bir enerji projemiz var. Yenilenebilir enerji için temaslarımızı sürdürdük. Dijital projelerimiz var. Şampiyonluk için gerekli harcamaları ve transferleri yaparken aynı zamanda Türkiye'nin en büyük transferini de gerçekleştirdik" dedi.