CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan her yerde lider

Aslan her yerde lider

Süper ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, birçok alanda da zirvedeki yerini korudu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aslan her yerde lider

Süper ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, birçok alanda da zirvedeki yerini korudu.

17 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar, en çok galibiyet alan (13), iç sahada en çok maç kazanan (7), en çok gol atan (22), en yüksek gol beklentisi üreten (36.9), maç başına rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (31.8), en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip (13.1), en çok şans yaratan (89), en çok akan oyun golü atan (27), en hızlı hücum gollerini kaydeden (6) ve en fazla topa sahip olan takım (62.1) olarak da ligde zirvede yer alıyor.

G.Saray'dan orta saha çıkarması!
PSV'den F.Bahçe'ye flaş talep! Veerman...
DİĞER
Fenerbahçe’de transfer operasyonu! Alexander Sörloth ve Anthony Musaba çıkarması
TAKVİM firari Kasım Garipoğlu'nu enseledi! Miami'de ozon alıp kanındaki uyuşturucuyu temizletiyor: "Ela Rümeysa Cebeci" detayı
G.Saray'da flaş Icardi gelişmesi!
Yönetim Talisca için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
Süper Kupa'da şampiyon Napoli! Süper Kupa'da şampiyon Napoli! 01:49
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! F.Bahçe'ye bir Kolombiyalı daha! 01:33
Trabzonspor Ankara'da kaybetti! Trabzonspor Ankara'da kaybetti! 00:51
Fatih Tekke: Bize yakışmayan... Fatih Tekke: Bize yakışmayan... 00:51
Daha Eski
İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! 00:51
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu İşte Süper Lig'de güncel puan durumu 00:51
Başkent'te gol ofsayta takıldı! Başkent'te gol ofsayta takıldı! 00:51
Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon Ankara'da penaltı kararı! İşte o pozisyon 00:51
F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! F.Bahçe'de o isim Hollanda yolcusu! 00:51
F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! F.Bahçe'ye transferde rakip çıktı! 00:51