Aslan her yerde lider

Süper ligin ilk yarısını 42 puanla zirvede tamamlayan Galatasaray, birçok alanda da zirvedeki yerini korudu.

17 hafta geride kalırken sarı-kırmızılılar, en çok galibiyet alan (13), iç sahada en çok maç kazanan (7), en çok gol atan (22), en yüksek gol beklentisi üreten (36.9), maç başına rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (31.8), en yüksek bitiricilik yüzdesine sahip (13.1), en çok şans yaratan (89), en çok akan oyun golü atan (27), en hızlı hücum gollerini kaydeden (6) ve en fazla topa sahip olan takım (62.1) olarak da ligde zirvede yer alıyor.