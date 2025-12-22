Tarihin en iyisi!

Galatasaray için Mauro İcardi'nin taşıdığı anlam kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin. Taraftarla arasındaki bağ dillere destan bir hal aldı. Sakatlığın ardından hala beklenen seviyeye ulaşamasa da gollerini atmaya devam ediyor. Dünkü mücadelede de fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu, G.Saray tarihinin Süper Lig maçlarındaki en golcü yabancı futbolcusu oldu. 59 golü bulunan efsane Hagi'yi geride bırakan İcardi, adını tarihe yazdırdı.

KASIMPAŞA MAÇLARINI SEVİYOR

Karşılaşmanın 88. dakikasında Barış Alper Yılmaz'ın güzel pasını alan 32 yaşındaki futbolcu, önce sağına çekti. Ardından da o klasikleşen şutunu çekerek topu köşeden filelere bıraktı. Ardından tribünler hep bir ağızdan büyük bir coşkuyla "Aşkın olayım" şarkısını söylerken Mauro İcardi'de hem rekor kırmanın hem de 3 puan almanın sevincini birlikte yaşadı. Ayrıca Kasımpaşa'ya karşı oynadığı son 3 maçta 4. kez fileleri havalandırmayı başardı. Tangocu ayrıca Süper Lig'de bu sezonki gol sayısını da 9'a yükseltti.