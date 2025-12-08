CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul fikstürü

İstanbul fikstürü

Sarı-kırmızılıları Monaco ve Antalya maçlarının ardından rahat bir fikstür bekliyor. Galatasaray bu haftadan sonra oynayacağı 10 mücadelenin sadece üçünde İstanbul dışına hareket edecek.

İstanbul fikstürü

Son haftalarda kritik maçlara çıkan G.Saray'ı bu hafta zorlu Monaco ve Antalyaspor deplasmanları bekliyor. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmaları da atlatması halinde sonrasında daha rahat bir fikstüre kavuşacak. Çünkü G.Saray'ın önündeki 10 karşılaşmanın 7'si İstanbul'da oynanacak. Okan Buruk'un öğrencileri şubat ayında ligin ikinci yarısında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine kadar sadece 3 kez İstanbul dışarısına çıkmış olacak ve son dönemlere oranla daha rahat bir döneme girecek.

RAMS PARK'TA 6 MAÇ

Süper Kupa maçında Trabzonspor ile G.Antep'te karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, ardından Fethiye'ye Türkiye Kupası'nda konuk olacak. G.Saray'ın, Karagümrük ile İstanbul'da konuk olacağı maç için şehir dışına çıkmasına gerek kalmayacak. Daha sonra İngiltere'de Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Manchester City'ye gidecek olan hazırlanan sarı-kırmızılılar, kalan 6 maçını ise RAMS Park'ta yapacak. G.Saray, Süper Kupa'da Trabzonspor'u elemesi halinde şehir dışında bir maç daha yapacak.

MAKKELIE DÜDÜK ÇALACAK

Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak olan Monaco-G.Saray maçının hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Hollandalı Danny Makkelie'nin yöneteceği açıklandı. Makkelie'nin yardımcılıklarını vatandaşları Hessel Steegstra ile Jan de Vries üstlenecek. Maçın dördüncü hakemliğini Allard Lindhout yapacak.

