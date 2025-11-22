Galatasaray'da Osimhen endişesi! Sakatlık sonrası...

CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray'a geldiği günden bu yana takımın vazgeçilmezi olan Osimhen için flaş bir detay ortaya çıktı. Bu gelişme sonrası herkesin aklında ise soru işaretleri oluşmaya başladı. İşte son gelişmeler... GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 09:44
Galatasaray'ın Nijeryalı forveti Victor Osimhen ülkesinin Demokratik Kongo ile oynadığı maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçın devre arasında oyundan alınmıştı.

Sarı-kırmızılı takım da golcü futbolcunun sol arka adalesinde adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurmuştu.

2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Osimhen'in sakatlık geçmişine bakıldığında ilginç bir detay göze çarpıyor. Yıldız futbolcu Napoli ve Galatasaray formaları giydiği 3 yıl içinde darbeye bağlı olmayan 6 arka adale sakatlığı yaşadığı gözüküyor.

43 GÜN FORMA GİYEMEDİ

Takvim'de yer alan habere göre Osimhen 2022-23 sezonunda Napoli'de kas sakatlığı nedeniyle 33 gün forma giyemeyip 7 maç kaçırdı. 2023-24'te de aynı sakatlık nedeniyle 43 gün sahalardan uzak kalıp 9 maç kaçırdı.

Yine 2023-24'te kas yorgunluğu nedeniyle 39 gün forma giyemedi ve 4 maç kaçırdı. Geçen sezon Galatasaray'da kas gerilmesi nedeniyle 15 gün formasından uzak kalıp 4 maçta oynamadı.

Aynı sezon ve aynı sakatlık nedeniyle 8 gün oynayamadı ve 2 maç daha kaçırdı. Yıldız oyncu san sakatlığı hariç bu sakatlıklar nedeniyle forma giyemediği 138 günde toplam 26 maç kaçırdı.

