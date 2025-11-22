CANLI SKOR ANA SAYFA
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu

Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta Gençlerbirliği ile oynayacağı mücadelenin VAR hakemi açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 13:53
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının VAR hakemi Bülent Birincioğlu oldu

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında bugün oynanacak Galatasaray - Gençlerbirliği maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında lider Galatasaray ile Gençlerbirliği, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşılaşacak. Bu müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Suat Güz yapacak. Mücadelede 4. hakem ise Erdem Mertoğlu olacak.

Galatasaray - Gençlerbirliği maçının VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu'na AVAR'da Anıl Usta eşlik edecek.

