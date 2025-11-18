CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da radikal stoper kararı! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray'da radikal stoper kararı! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Bu mücadele öncesi yaşanan eksikliklerden dolayı stoper hattında kimlerin görev alacağı merak ediliyor. Son olarak o sürpriz ismin bu karşılaşmada forma terletebileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2025 Salı 10:17
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'da radikal stoper kararı! Gençlerbirliği maçında...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Galatasaray'da radikal stoper kararı! Gençlerbirliği maçında...

Karşılaşma öncesi Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Metehan Baltacı'nın ise bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti alması nedeniyle Davinson Sanchez'in yanında G.Birliği önünde oynayacak isim merakla bekleniyor.

Galatasaray'da radikal stoper kararı! Gençlerbirliği maçında...

Sarı-kırmızılılarda Lemina ve Arda Ünyay hazır bekliyor. Arda Ünyay bu sezon Süper Lig'de fazla forma şansı bulamadı. İki maçta ter döken geçen oyuncu toplamda 33 dakika sahada kalabildi.

F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti
D&R - KİTAP
DİĞER
Almanya Leroy Sane’yi konuşuyor! “Büyük sorunlar çıkardı”
Terörsüz Türkiye Komisyonu 'İmralı' gündemiyle toplanıyor! 2 bakan ve MİT sunum yapacak
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti F.Bahçe'den Alvarez operasyonu! Yönetim harekete geçti 09:50
Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman? Bulgaristan-Gürcistan maçı ne zaman? 09:45
Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! Yıldız isim F.Bahçe'ye geri dönüyor! 09:23
G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi G.Saray'da ilk ayrılık netleşti! Buruk izin verdi 09:23
İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! İspanya-Türkiye maçı öncesi son notlar! 09:14
Osimhen derbiye yetişecek mi? İşte son durumu Osimhen derbiye yetişecek mi? İşte son durumu 08:56
Daha Eski
Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! Türkiye - İspanya muhtemel 11’ler! 08:40
Hırvatistan 2-0'dan döndü! Hırvatistan 2-0'dan döndü! 01:15
Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! Gol düellosunda 3 puan Polonya'nın! 01:15
Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! Kuzey İrlanda 3 puanı tek golle aldı! 01:15
Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! Sane'li Almanya Skriniar'lı Slovakya'yı farklı geçti! 01:15
Çekya play-off biletini farklı aldı! Çekya play-off biletini farklı aldı! 01:15