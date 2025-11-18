Galatasaray'da radikal stoper kararı! Gençlerbirliği maçında...

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Karşılaşma öncesi Cimbom'da Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sakatlığı, Metehan Baltacı'nın ise bahis soruşturması nedeniyle 9 ay hak mahrumiyeti alması nedeniyle Davinson Sanchez'in yanında G.Birliği önünde oynayacak isim merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızılılarda Lemina ve Arda Ünyay hazır bekliyor. Arda Ünyay bu sezon Süper Lig'de fazla forma şansı bulamadı. İki maçta ter döken geçen oyuncu toplamda 33 dakika sahada kalabildi.
