Icardi Galatasaray ile sözleşme uzatacak mı? Alman muhabirden flaş iddia

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar ile sözleşmesinin son yılına giren Icardi'nin sözleşme uzatıp uzatmayacağı sorusu belirsizliğini korurken Alman basınından flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım kaptanı Mauro Icardi'nin yoluna sarı-kırmızılı ekipte mi devam edeceği yoksa başka bir takıma mı transfer olacağı sorusu belirsizliğini koruyor.
Öte yandan Arjantinli futbolcu hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Alman basınında Icardi hakkında dikkat çeken bir iddia yer aldı.
Sky De Muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre, Galatasaray ve Icardi'nin menajerinin sözleşme uzatma konusunda fikirleri görüşmek üzere yakında bir araya gelmeyi planladığı öğrenildi.
Plettenberg, haberinde ayrıca Galatasaray'ın yıldız transferlerinde başrol oynayan menajer George Gardi'nin "Icardi, 2023 yazında taraftarların kendisine gösterdiği sevgi nedeniyle Suudi Arabistan'dan gelen üç yıllık net 120 milyon sterlinlik bir teklifi reddetti ve kulüpte kalmayı tercih etti. Kesinlikle kulübün son yıllarda sahip olduğu en büyük oyunculardan biri." İfadelerine yer verdi.