Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Durdurulamaz

Durdurulamaz

G.Saray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen bu sezon Süper Lig, Avrupa ve milli takımda toplamda 16 mücadeleye çıktı. Rakip filelere 14 gol bırakırken, 1 de asiste imzasını attı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Durdurulamaz

Geçen sezondan itibaren sergilediği performansla tüm dünyayı kendisine hayran bırakan Victor Osimhen, kulvar, rakip ve maç ayırt etmeden gollerine devam ediyor. Bu sezon parçalı forma altında Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 12 mücadeleye çıkan Osimhen, rakip filelere 9 gol bırakmayı başardı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 karşılaşmada 6 kez gol sevinci yaşayan Nijeryalı oyuncu, ligde ise 9 maçta 3 kez rakiplerini avladı ve takımına katkı sağladı.

BUGÜN FİNALİ VAR

Nijerya Milli Takımı'nın da en önemli ismi olan Osimhen, bu sezon ülkesi adına da 4 karşılaşmada ter döktü. Bu mücadelelerde toplamda 5 gole imzasını atıp 1 de asist yapan 26 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 resmi maçta toplamda 15 skor katkısı yapmış oldu. Geçen sezon olduğu gibi ulaşılması zor bir başarıya imzasını atan Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile bugün Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off final maçında Demokratik Kongo karşısına çıkacak.

