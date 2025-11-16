Favori Galatasaray

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
SportsBoom'da yer alan haberde Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan Ademola Lookman için Tottenham'ın da devreye girdiği ancak favori kulübün G.Saray olduğu ifade edildi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 06:50
Kadrosunu güçlendirmeye hazırlanan G.Saray, ocak ayında dünyaca ünlü isimlere yönelmiş durumda. Listenin ilk sırasında sezon başından itibaren gündemde bulunan Atalanta'nın yıldızı Ademola Lookman yer alıyor. Atalanta ile gemileri yakan ve İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanan 28 yaşındaki başarılı futbolcunun ismi G.Saray ile anılmaya devam ediyor. SportsBoom'da yer alan habere göre futbolcunun talipleri artarken favori takımın hala sarı-kırmızılılar olduğu belirtildi.

İngiliz ekibi Tottenham'ın Lookman için girişimlerde bulunacağı ifade edilirken oyuncunun önceliğinin G.Saray olduğu aktarıldı. 2027 yılında sona erecek olan sözleşmesini uzatmayan ve ayrılık için geri sayıma geçen Lookman'ın İtalya'da mutsuz olduğu ve önündeki seçenekleri değerlendirmek istediğini söyledi. Nijerya Milli Takımı'ndan Osimhen'in de yakın arkadaşı olan Lookman, Türkiye'ye gelerek G.Saray'ın bir parçası olmak istiyor. Ancak Atalanta'nın da 40 milyon euro talep ettiği belirtiliyor.

NİJERYA EKOLÜ

Victor Osimhen'den istediği verimi sağlayan sarı-kırmızılılar, Nijeryalı oyunculara öncelik vermiş durumda. Onyedika'nın yanı sıra yine Nijerya Milli Takım forması giyen Lookman için de girişimler devam ediyor. Sarıkırmızılılar Osimhen'in yanına iki Nijeryalı daha getirerek ekolü sürdürmek istiyor.

