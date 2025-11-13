CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Başkan Dursun Özbek, “Ligdeki son maçımızdaki sonucu bir iş kazası olarak görüyorum. Hem lig hem kupa hem Avrupa’da yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Galatasaray'da Kasım Ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı dün gerçekleşti. Başkan Dursun Özbek, toplantıda bir konuşma yaptı. Başkan Özbek, "Avrupa'da yakalamak istediğimiz başarının peşinden koşuyoruz. Takımımız, Ajax maçında galip gelerek hepimizi gururlandırdı. Bu başarının devam edeceğine yürekten inanıyorum. Ligdeki son maçımızdaki sonucu bir iş kazası olarak görüyorum. Takımımız, puan farkıyla liderliğini devam ettiriyor. Hem lig hem kupa hem Avrupa'da yolumuza sonuna kadar devam edeceğiz" görüşünü belirtti.

BAHİSTE DİKKAT EDİLMELİ

Futbolda başlayan bahis operasyonu için konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Seneler önce bahis oynamış bir futbolcunun 1 hafta evvel oynayanla aynı kefeye konmaması gerektiğini düşünüyorum. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Karar verici merciler bu konuda çok hassas olmalı. Kurunun yanında yaş da yanmasın" yorumunu yaptı.

GENCECİK İNSANLAR

Dursun Özbek, bahis konusunda açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Üst düzey hakemle ilgili bir açıklama yapıldı ve sonra durumun farklı olduğu ortaya çıktı. Bahis konusu farklı pencerelerden bakıldığında, farklı neticeler veriyor. O yüzden tümünü bir potaya koyup, haklı haksız kararlar alınması ve gencecik insanların hayatlarının tahrip edilmesine karşıyım" diye konuştu.

PROJELERDEN MÜJDELER

Başkan Dursun Özbek, projelerle alakalı müjdeli haberler verdi. Başkan Özbek, "Akademi tesislerimizi Kemerburgaz'a taşımak için faaliyete geçtik ve burada ruhsat çalışmalarımız bitti. İnşaata başladık" dedi. Aslantepe projesine de değinen Galatasaray Başkanı, "Aslantepe Vadisi için projeleri sunmuştuk. İnşaat ruhsatı için onay geldi. Hiç gecikmeden orada kazmayı vuracağız" dedi.

RAKİPLER ZATEN KOLLANIYOR

Rakiplerle ilgili konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Rakiplerimizin kollanması bugüne mahsus bir şey mi? Biz geçmişten beri nelerle mücadele ediyoruz, biliyor musunuz? Sanki biz iki rakibimizin kollandığının farkında değiliz. Son üç senedir bir bakın, biz neler ile mücadele ediyoruz" diye vurguladı.

