Galatasaray'dan Kocaelispor'a jet yanıt: Haddini bilsin

Galatasaray'dan Kocaelispor'a jet yanıt: Haddini bilsin

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ve Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamalarına tepki göstererek yanıt verdiler. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2025 Pazar 23:54
Galatasaray'dan Kocaelispor'a jet yanıt: Haddini bilsin

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'un açıklamalarına yazılı bir açıklama ile yanıt verdi. Öztürk,

"Türk futbolunun marka değerini korumak, fair-play ilkesini güçlendirmek ve sahada alın teri döken herkesin emeğine saygı göstermek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı.

Ancak bugün Kocaeli'de oynanan maçın ardından Kocaelispor Başkanı'nın yaptığı çirkin açıklamalar, bu sorumluluk bilincinden son derece uzak, yakışıksız ve provokatif niteliktedir.

Bahis skandalı gibi Türk futbolunun tamamını yaralayan bir konuyu hadsizce istismar etmek en hafif tabirle utanmazlıktır. Bu tür açıklamalar sportmenliğin değil, nefretin dilini beslemektedir.

Daha da vahimi statta çalınan müzikler ve taraftarların yönlendirildiği küfürlü tezahüratlar, Kocaelispor yönetiminin bu seviyesizliğe çanak tuttuğunu açıkça göstermektedir.

Bu tutumu kınıyor, Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve ilgili kurumları göreve davet ediyorum.

Galatasaray, 120 yıllık tarihi boyunca emeğiyle, alın teriyle kazanmış bir camiadır. Kimsenin kirli diliyle, ima ya da iftirasıyla lekelenmez."

İfadelerini kullandı.

ABDULLAH KAVUKÇU: BU ŞEKİLDE AÇIKLAMALARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkanvekili Abdullah Kavukçu da Recep Durul'un açıklamalarına yanıt verdi. A Spor'a konuşan Kavukçu,

"Kocaelispor'un meşhur olmak isteyen başkanı televizyonlara konuşmuş. Galatasaray'ın ağzına alacak adam önce kendine bakması ve haddini bilmesi lazım. Biz kazandıkları için tebrik ettik zaten.

Geçen sene 1. Lig'den Süper Lig'e çıktılar. Çıkarken 142 hakem, 1. Lig'le alakalı sorunlu. Onlar da şaibeli çıktı o zaman. Yanlış bir açıklama yaptı. Haddini bilsin. Galatasaray olarak bu şekilde açıklamalara sessiz kalmayacağız!

Taraftarlarımıza, hocamıza, oyuncularımıza inanıyoruz. Lig uzun ama finalde biz bitireceğiz."

İfadelerini kullandı.

