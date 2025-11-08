Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 21'e yükseltti. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray GAİN sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Havva Nur Demir düdük çaldı. Demir'in yardımcılıklarını ise Esra Arıkboğa ve Semra Bulut üstlendi. Derbiye kadar çıktığı 6 maçı da kazanarak 18 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılar, derbi maçtan da galibiyetle ayrıldı. İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Galatasaray, 32'nci dakikada Valentina Giacinti'nin golüyle öne geçti: 1-0. 39'uncu dakikada Ebru Topçu, skoru 2-0'a getirirken, 45+1'inci dakikada Marta Cintra topu ağlara gönderdi ve mücadelenin ilk yarısı 3-0'lık skorla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda da etkili oyunu sürdürdü. Galatasaray 76'ncı dakikada sol kanattan hızlı gelişen atakta Melike Pekel ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Manga'nın vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. 90+2'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Manga, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, AMED DEPLASMANINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

18 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Arsavev ise 8'inci hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'in konuğu oldu.

Sarı-lacivertliler, 41'inci dakikada Salas'ın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi ekip, 44'üncü dakikada eşitliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Kevser geçti. Kevser'in vuruşunda Plummer'in ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, 73'üncü dakikada bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Elena Santos, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2. Konuk ekipte, Elana Santos, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deplasmanda rakibini mağlup eden Fenerbahçe, puanını 21'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 11 puanda kaldı.