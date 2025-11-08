CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti!

Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti!

Kadınlar Futbol Süper Ligi’nin 8’inci haftasında Galatasaray konuk ettiği Beşiktaş’ı 5-0 mağlup etti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 16:28
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti!

Galatasaray, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 21'e yükseltti. Beşiktaş ise 7 puanda kaldı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Galatasaray GAİN sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde saat 14.00'te başlayan karşılaşmada Havva Nur Demir düdük çaldı. Demir'in yardımcılıklarını ise Esra Arıkboğa ve Semra Bulut üstlendi. Derbiye kadar çıktığı 6 maçı da kazanarak 18 puan ve averajla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılar, derbi maçtan da galibiyetle ayrıldı. İlk yarıda rakibine büyük üstünlük kuran Galatasaray, 32'nci dakikada Valentina Giacinti'nin golüyle öne geçti: 1-0. 39'uncu dakikada Ebru Topçu, skoru 2-0'a getirirken, 45+1'inci dakikada Marta Cintra topu ağlara gönderdi ve mücadelenin ilk yarısı 3-0'lık skorla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıda da etkili oyunu sürdürdü. Galatasaray 76'ncı dakikada sol kanattan hızlı gelişen atakta Melike Pekel ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Manga'nın vuruşunda top ağlara gitti: 4-0. 90+2'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Manga, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE, AMED DEPLASMANINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

18 puan ve averajla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe Arsavev ise 8'inci hafta maçında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'in konuğu oldu.

Sarı-lacivertliler, 41'inci dakikada Salas'ın golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi ekip, 44'üncü dakikada eşitliği yakaladı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına Kevser geçti. Kevser'in vuruşunda Plummer'in ters vuruşunda top ağlara gitti: 1-1. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe, 73'üncü dakikada bir kez daha öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Elena Santos, uzak mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-2. Konuk ekipte, Elana Santos, orta sahada rakibine yaptığı faul sonrasında ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Deplasmanda rakibini mağlup eden Fenerbahçe, puanını 21'e yükseltti. Ev sahibi ekip ise 11 puanda kaldı.

Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması!
Trabzonspor - Alanyaspor | CANLI
DİĞER
Galatasaray'ın yükselen yıldızına Ada'dan talip var! Ajax maçını tribünden izlemişler...
Başkan Erdoğan'dan Bakü'de zafer mesajı: Karabağ zaferiyle yeni bir dönemin kapısı açıldı
Özbek'ten flaş Messi açıklaması!
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Ittihad - Al Ahli maçı yayın bilgileri! Al Ittihad - Al Ahli maçı yayın bilgileri! 16:48
Gol düellosunda kazanan çıkmadı Gol düellosunda kazanan çıkmadı 16:30
Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! Fatih Tekke'den sakatlık açıklaması! 16:27
Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı yayın bilgileri! Bayer Leverkusen - Heidenheim maçı yayın bilgileri! 16:22
Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! Sivasspor 3 puanı 3 golle aldı! 16:13
G.Saray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti! G.Saray derbide Beşiktaş'ı farklı geçti! 16:10
Daha Eski
Özbek'ten flaş Messi açıklaması! Özbek'ten flaş Messi açıklaması! 16:05
Hoffenheim Leipzig maçı canlı yayın bilgileri! Hoffenheim Leipzig maçı canlı yayın bilgileri! 16:04
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu! 16:02
Monchengladbach-Köln maçı yayın bilgileri! Monchengladbach-Köln maçı yayın bilgileri! 15:46
Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı Lookman'dan flaş hamle! G.Saray taraftarını heyecanlandırdı 15:41
Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması Dursun Özbek'ten NBA Europe açıklaması 15:23