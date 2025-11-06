CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Pavlovic harekatı

Pavlovic harekatı

İtalyan basınına göre Galatasaray ocak ayında Sırp yıldız için vites yükseltecek. La Gazzetta dello Sport’ta yer alan haberde sarı-kırmızılı takımın geçen sezon da kadrosuna katmak istediği Milan’ın 24 yaşındaki stoperi Strahinja Pavlovic için ara dönemde teklif yapacağı belirtildi

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Pavlovic harekatı

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 hedefiyle hareket eden G.Saray, her yıl daha iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Önceliği savunma transferine veren sarı-kırmızılılar için İtalya'dan önemli bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre sarı-kırmızılılar ocak ayında Milan forması giyen 24 yaşındaki stoper Strahinja Pavlovic için teklif yapmaya hazırlanıyor. Geçen sezon da gündeme gelen ve resmi teklifte bulunan Cimbom, bir kez daha vites yükseltecek.

DURUMU SORULDU

Haberde iki kulüp arasındaki görüşmelerin start aldığı belirtilirken, G.Saray'ın daha önce kiralık olarak almak istediği Sırp yıldız için her türlü fedakarlıkta bulunacağı aktarıldı. Pavlovic'in durumu için Milan'dan bilgi alan yönetimin ilk amacı sezon sonuna kadar başarılı futbolcuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak. Burada İtalyan ekibinin sergileyeceği tutuma göre G.Saray yönetimi eğer Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalırsa doğrudan satın alma yoluna da gidecek.

SKOR KATKISI YAPIYOR

Bu sezon Milan'ın lig ve kupada oynadığı 12 resmi karşılaşmada da forma giyen Pavlovic, skor katkısı ile de dikkat çekiyor. Bu maçlarda 2 gol atan başarılı stoper, 1 de asiste imzasını atarak önemli bir tabela katkısı sağlamayı başardı.

ALLEGRI MEMNUN

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde ayrıca Milan Teknik Direktörü Allegri'nin de Pavlovic hakkındaki görüşlerine yer verildi. Son haftalarda Pavlovic'in hocasının güvenini kazandığı belirtilirken G.Saray'ın teklifine nasıl bir yanıt verileceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

18

Strahinja Pavlovic geçen sezon Salzburg'dan 18 milyon euro karşılığında İtalyan ekibi Milan'ın yolunu tutmuştu. Geçen sezon zaman zaman formasını kaybeden Sırp futbolcu, bu yıl ise özellikle son haftalarda takımın vazgeçilmez isimlerden birisi oldu. 24 yaşındaki futbolcudan zarar etmek istemeyen İtalyan ekibi geçen sezon da Pavlovic'i isteyen G.Saray'dan 20 milyon euro bonservis bedeli talep etmiş ve kiralama teklifini kabul etmemişti. Yönetim zorunlu satın alma ile yeniden kiralama formülünü ön planda tutuyor.

