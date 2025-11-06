CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Kutucu şans istiyor

Kutucu şans istiyor

Bu sezon sadece iki maçta forma giyen ancak Eyüp önünde İcardi'ye yaptığı asistle dikkat çeken Ahmed Kutucu, daha fazla şansı bulmak istiyor. Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede daha fazla süre bulmak için ne yapması gerektiğini sordu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Kutucu şans istiyor
Bu sezon sadece iki maçta forma giyen ancak Eyüp önünde İcardi'ye yaptığı asistle dikkat çeken Ahmed Kutucu, daha fazla şansı bulmak istiyor. Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede daha fazla süre bulmak için ne yapması gerektiğini sordu.
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
