Kutucu şans istiyor

Bu sezon sadece iki maçta forma giyen ancak Eyüp önünde İcardi'ye yaptığı asistle dikkat çeken Ahmed Kutucu, daha fazla şansı bulmak istiyor. Antrenmanlarda sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdüren başarılı futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı görüşmede daha fazla süre bulmak için ne yapması gerektiğini sordu.
