CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katması sonrası yine Fransız ekibinde oynayan bir başka savunma oyuncusu Mohammed Salisu ile ilgileniyor. Monaco'nun Salisu için talep ettiği rakam ise belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Sezon başında Okan Buruk'un yoğun talebine rağmen sol stoper takviyesini gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi ara transfer için harekete geçti. Bu sezon üst seviye bir performans sergileyen Abdülkerim'in rotasyonda tek kalmasından dolayı devre arasında sol ayaklı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılılarda rota Fransa'ya çevrildi.

Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Takvim'in haberine göre yönetimin Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu'yu yakından takip ettiği bildirildi. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 9 maça çıktı ve 803 dakikada görev yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Salisu 2023 yılında 15 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.

Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Sezon başında Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın iyi ilişkiler içinde olduğu Fransız kulübüyle kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Atletik özellikleri ve güçlü fiziği ile ön plana çıkan Mohammed Salisu'yla bazı İspanyol kulüplerinin de yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam

Piyasa değeri 10 milyon euro olan yıldız futbolcu için Monaco'nun 15 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında.

G.Saray Hollanda'da rahat kazandı!
Türk Telekom-REKLAM
DİĞER
Ryan Babel’den Ajax-Galatasaray maçı öncesi konuşulacak sözler! “Onu durduramazlar”
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50