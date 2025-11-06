Galatasaray savunma takviyesi için yine Monaco'nun kapısını çalacak! İşte Salisu için talep ettikleri rakam
Galatasaray, yaz transfer döneminde Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katması sonrası yine Fransız ekibinde oynayan bir başka savunma oyuncusu Mohammed Salisu ile ilgileniyor. Monaco'nun Salisu için talep ettiği rakam ise belli oldu. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Sezon başında Okan Buruk'un yoğun talebine rağmen sol stoper takviyesini gerçekleştiremeyen Galatasaray yönetimi ara transfer için harekete geçti. Bu sezon üst seviye bir performans sergileyen Abdülkerim'in rotasyonda tek kalmasından dolayı devre arasında sol ayaklı stoper almayı planlayan sarı-kırmızılılarda rota Fransa'ya çevrildi.
Takvim'in haberine göre yönetimin Monaco'da forma giyen Mohammed Salisu'yu yakından takip ettiği bildirildi. 26 yaşındaki Ganalı futbolcu bu sezon 9 maça çıktı ve 803 dakikada görev yaptı. Sözleşmesi 2028 yılında bitecek olan Salisu 2023 yılında 15 milyon euro karşılığında İngiliz ekibi Southampton'dan transfer edilmişti.
Sezon başında Monaco'dan Wilfried Singo'yu kadrosuna katan Galatasaray'ın iyi ilişkiler içinde olduğu Fransız kulübüyle kısa süre içinde temasa geçmesi bekleniyor.
