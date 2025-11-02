Lemina’dan pranga

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Mario Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Davinson Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim Bardakcı ile birlikte tandem oynayan Gabonlu futbolcu, görevini harfiyen yerine getirdi. Lemina Süper Lig'de 7 gol, 1 asistle oynayan bordo-mavili takımın en etkili ismi Paul Onuachu'ya 90 dakika boyunca adım attırmadı. Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş derbisinde stopere geçen Lemina, Rafa Silva'yı da başarılı bir biçimde marke etmişti.

ABDÜLKERİM'DEN 'DALYA'

Abdülkerim, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı. Sarı- kırmızılı takımda dördüncü sezonunu geçiren milli savunmacı, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve Süper Kupa'da 2 kez giydi. Abdülkerim, 3 Süper Lig ve 1'er kez Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

3 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, 21 kişilik kadroya alındı. Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve maça devam edemeyen Singo, ligde Başakşehir ve Göztepe ile Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo/Glimt karşılaşmasında oynayamamıştı.