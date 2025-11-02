CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Lemina’dan pranga

Lemina’dan pranga

Davinson Sanchez’in yokluğunda stoperde görev yapan Gabonlu yıldız, Trabzonspor’un en etkili ismi Paul Onuachu’ya maç boyunca adım attırmadı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Lemina’dan pranga

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve Göztepe müsabakasının bir bölümünde stoperde oynattığı Mario Lemina'yı Trabzonspor'a karşı ilk 11'de başlattı. Davinson Sanchez'in yokluğunda Abdülkerim Bardakcı ile birlikte tandem oynayan Gabonlu futbolcu, görevini harfiyen yerine getirdi. Lemina Süper Lig'de 7 gol, 1 asistle oynayan bordo-mavili takımın en etkili ismi Paul Onuachu'ya 90 dakika boyunca adım attırmadı. Davinson Sanchez'in kırmızı kart görmesinin ardından Beşiktaş derbisinde stopere geçen Lemina, Rafa Silva'yı da başarılı bir biçimde marke etmişti.

ABDÜLKERİM'DEN 'DALYA'

Abdülkerim, Galatasaray formasıyla 100. Süper Lig maçına çıktı. Sarı- kırmızılı takımda dördüncü sezonunu geçiren milli savunmacı, Trabzonspor maçına kadar Galatasaray formasını Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve Süper Kupa'da 2 kez giydi. Abdülkerim, 3 Süper Lig ve 1'er kez Süper Kupa ile Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

3 MAÇ SONRA KADRODA

Galatasaray'da tedavisi tamamlanan Wilfried Singo, 21 kişilik kadroya alındı. Beşiktaş derbisinde sakatlanan ve maça devam edemeyen Singo, ligde Başakşehir ve Göztepe ile Şampiyonlar Ligi'nde de Bodo/Glimt karşılaşmasında oynayamamıştı.

F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı
Dolmabahçe'de kritik derbi!
DİĞER
Fenerbahçe’de ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirecek
İmamoğlu ekibinde istihbarat savaşı! Murat Ongun'un telefonuna casus yazılım yüklendi: Tüm oklar Necati Özkan'ı gösterdi
Yalçın’dan F.Bahçe'ye özel plan!
F.Bahçe'de ilklerin derbisi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:59
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:59
Mertens’ten duygulandıran itiraf! Mertens’ten duygulandıran itiraf! 00:58
Juve deplasmanda galip! Juve deplasmanda galip! 00:58
R. Madrid durdurulamıyor! R. Madrid durdurulamıyor! 00:58
Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi Arda neden oyundan alındı? İşte sebebi 00:58
Daha Eski
Liverpool 4 hafta sonra kazandı! Liverpool 4 hafta sonra kazandı! 00:56
Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! Barış Alper RAMS Park’ta ıslıklandı! 00:32
Dev derbi öncesi silahlı çatışma! Dev derbi öncesi silahlı çatışma! 00:32
F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı F.Bahçe'de flaş ayrılık gelişmesi! Teklifleri değerlendirmeye aldı 00:32
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:32
Buruk'tan hakem tepkisi! Buruk'tan hakem tepkisi! 00:32