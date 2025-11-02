Fırsat kaçtı

Süper Lig'de zirvenin kaderini belirleyecek maçta G.Saray evinde konuk ettiği Trabzonspor'a üstünlük kuramadı. Rakibine karşı oynadığı son 7 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar bu kez istediğini alamadı. Bir çok pozisyon yakalayan G.Saray'ın çabası yeterli olmadı. İlk olarak 28'de Sara'nın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu direkten döndü. Ardından 36'da Torreira'nın attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi. 77'de ise bu kez Sane kaleci Onana'yı geçti ancak Alman futbolcu da bayrağa takıldı. Trabzonspor'da is 71'de Zubkov'un uzaktan güzel şutu direkten dönerken, iki takım arasındaki 5 puanlık fark devam etti.