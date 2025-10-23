Lemina'dan asist

Taraftarın geri dönmesi için kampanya başlattığı Mario Lemina, ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu dün bir kez daha ortaya koydu. Bodo karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Gabonlu oyuncu, 3. dakikada Osimhen'in attığı golde yaptığı müthiş pres sonucu kaptığı topta asist yaptı. Orta sahada bir makine gibi çalışan Lemina, 65'te yerini alkışlarla Gabrial Sara'ya bıraktı.