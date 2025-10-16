CANLI SKOR ANA SAYFA
TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Adjetey harekatı! Okan Buruk'un listesinin başında

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Adjetey harekatı! Okan Buruk'un listesinin başında

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Savunmaya fizik gücü yüksek, uzun boylu ve atletik bir stoper takviyesi yapmak isteyen Okan Buruk, Basel'in genç yıldızı Jonas Adjetey'i listesine aldı. Galatasaray yönetimi, 8 milyon euroluk Ganalı futbolcu için ocakta masaya oturacak. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Adjetey harekatı! Okan Buruk’un listesinin başında

Süper Lig'de şampiyonluk serisini 4 sezona çıkarmak isteyen G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefinden şaşmıyor. Geleceğin kadrosunu şekillendirmeye çalışan sarı- kırmızılılarda ocakta savunmaya kesin bir takviye yapılması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Adjetey harekatı! Okan Buruk’un listesinin başında

Bu isim alınmadan önce takımın önemli iki ismi baz alınıyor: Davinson Sanchez ve Wilfried Singo. İki ismin atletizmi ve fizik gücünün çok önemli olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk benzer özelliklerde futbolculara bakıyor. Listedeki ilk futbolcu ise geçen sezon da transferi gündeme gelen Jonas Adjetey.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Adjetey harekatı! Okan Buruk’un listesinin başında

İsviçre ekibi Basel'de forma giyen 21 yaşındaki Ganalı, aranan kriterlere uyuyor. 1.88'lik boyu ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Adjetey çok hızlı olmasa da atletik bir oyuncu. Wilfried Singo gibi takıma kısa sürede adapte olup büyük bir katkı vereceğini düşünen teknik direktör Okan Buruk, Adjetey'in uzun soluklu ve önemli bir yatırım olduğunu aktardı.

52-54 [D]
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Adjetey harekatı! Okan Buruk’un listesinin başında

Bunun üzerine yönetim, ocak ayında Basel'in kapısını çalarak piyasa değeri 8 milyon euro olan 21 yaşındaki futbolcu için şartlarını zorlama kararı aldı. Adjetey, Gana Milli Takımı'nda da 5 kez forma giydi.

