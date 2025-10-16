TRANSFER HABERİ - Galatasaray’dan Adjetey harekatı! Okan Buruk’un listesinin başında

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Google News fotomac.com.tr'ye abone olun. Abone Ol

Süper Lig'de şampiyonluk serisini 4 sezona çıkarmak isteyen G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde de başarı hedefinden şaşmıyor. Geleceğin kadrosunu şekillendirmeye çalışan sarı- kırmızılılarda ocakta savunmaya kesin bir takviye yapılması bekleniyor.

Bu isim alınmadan önce takımın önemli iki ismi baz alınıyor: Davinson Sanchez ve Wilfried Singo. İki ismin atletizmi ve fizik gücünün çok önemli olduğunu düşünen teknik direktör Okan Buruk benzer özelliklerde futbolculara bakıyor. Listedeki ilk futbolcu ise geçen sezon da transferi gündeme gelen Jonas Adjetey.