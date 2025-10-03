GALATASARAY HABERLERİ | Okan Buruk'tan Beşiktaş maçına Liverpool tarifesi!

Liverpool maçında tarih yazıp ardından bir gün mola veren Galatasaray dün Kemerburgaz'da derbi için yeniden sahaya indi. Teknik heyet, bir haftada ikinci zafer için Beşiktaş'ı detaylı şekilde mercek altına aldı…
1- Sabah'ın haberine göre Okan Buruk, İngiliz devini analiz ettiği şekilde siyah-beyazlıları mercek altına aldı. Beşiktaş'ın Sergen Yalçın döneminde kaybettiği Göztepe ve kazandığı Kocaelispor maçlarını defalarca izledi. Buruk, ezeli rakiplerinin zaaflarını oyuncularına tek tek gösterdi.
2- İlk 11 için henüz karar verilmedi.
Oyuncuların yorgunluk, fiziksel durumu ve sakatlık düzeyi takip edilecek. Tek forvetli 4-2-3-1 sisteminde değişiklik yapılmayacak.
3- Liverpool zaferini 1 milyon Euro primle ödüllendiren başkan Dursun Özbek, aynı rakamın sözünü Beşiktaş galibiyeti için de verdi.
4- Ultraslan, Liverpool maçındaki atmosferi derbide tekrar yaşatmak istiyor. Sarıkırmızılı taraftarlar cep telefonlarını bırakıp saha içine konsantre olacak ve ıslıklarla Beşiktaşlı oyuncuları baskı altına almaya çalışacak.