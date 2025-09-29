CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile mücadele edecek. Maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı kırmızılılarda tüm gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldızın forma giymesine maç saatinde karar verilecek. Dev maçın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray'da Okan Buruk 11 tercihini büyük oranda netleştirdi. İşte sarı kırmızılıların Liverpool maçı muhtemel 11'i. | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 14:55
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk haftada deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Liverpool ise evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla yendi.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Avrupa kupalarında 329 kez oynadı
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 329 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 452 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 124. müsabaka
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar 123 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29'undan galibiyetle ayrılırken, 63 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 123 gole karşın, kalesinde 215 gole engel olamadı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Liverpool ile 5. randevu
Galatasaray ile Liverpool bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 1 kez kazanırken, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İki takım arasında son olarak 28 Temmuz 2011 tarihinde İstanbul'da oynanan özel müsabakayı Galatasaray 3-0'lık skorla kazandı. 5 Aralık 2006 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede şu an Galatasaray teknik direktörlüğünü yapan Okan Buruk, Liverpool ağlarını havalandırmıştı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Okan Buruk'un Avrupa karnesi
Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 27 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 15, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10'unu kazanırken, 9'unu ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Avrupa'da son galibiyet Tottenham karşısında
Galatasaray, Avrupa kupalarında 7 maçtır kazanamıyor. En son geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde İngiliz ekibi Tottenham'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

İgiliz takımlarıyla 24 maça çıktı
Galatasaray, bugüne kadar İngiliz takımlarıyla 24 kez mücadele ederken, 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Aslan, bu süreçte Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Leeds United, West Bromwich Albion ve Tottenham ile karşılaştı. Liverpool ise Türkiye'den Galatasaray dışında Beşiktaş ve Trabzonspor karşı karşıya gelirken, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

"OSİMHEN'İN BUGÜNKÜ DURUMUNA BAKIP KARAR VERECEĞİZ"

Maç öncesi basın toplantısında Osimhen'in son durumu hakkında konuşan Okan Buruk, "Antrenmanlara devam etti. Bugün de son antrenmandaki durumunu göreceğiz. Son maçta 10 dakika oynaması, antrenmanlara devam etmesi bizim için pozitif bir şey. Bugünkü durumuna bakıp, karar vereceğiz" dedi.

Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray: Uğurcan, Abdülkerim, Singo, Sanchez, Jakobs, Sallai, İlkay, Torreira, Barış Alper, Sane, Osimhen

Liverpool'dan flaş Galatasaray kararı!
