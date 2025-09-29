Okan Buruk'tan Osimhen kararı! İşte Galatasaray'ın Liverpool maçı 11'i

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Galatasaray, yarın saat 22.00'de RAMS Park'ta İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar ilk haftada deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Liverpool ise evinde karşılaştığı Atletico Madrid'i 3-2'lik skorla yendi.

Avrupa kupalarında 329 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 329 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 452 kez havalandırırken, kalesinde 503 gol gördü.