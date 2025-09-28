CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Aslan 36 gün İstanbul'da

Aslan 36 gün İstanbul'da

Salı günü Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında evinde Liverpool’u ağırlayacak olan sarıkırmızılılar, sırasıyla oynayacağı 6 resmi karşılaşmayı da İstanbul’da yapacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Aslan 36 gün İstanbul'da

Süper Lig'de yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde de son 24 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapan G.Saray, salı günü Liverpool'u konuk edeceği maçta zoru başarmak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı takımı zorlu bir fikstür bekliyor. Birbirinden önemli maçlara çıkacak olan G.Saray'ın en büyük avantajı ise 36 gün boyunca İstanbul dışında maça çıkmayacak. 30 Eylül'deki Lİverpool maçıyla başlayacak olan Cimbom, 5 Kasım'daki Ajax deplasmanına kadar İstanbul'da kalacak.

