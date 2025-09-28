Aslan 36 gün İstanbul'da

Süper Lig'de yoluna kayıpsız bir şekilde devam eden G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde de son 24 hedefini gerçekleştirmek istiyor. Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilerek kötü bir başlangıç yapan G.Saray, salı günü Liverpool'u konuk edeceği maçta zoru başarmak istiyor. Ancak sarı-kırmızılı takımı zorlu bir fikstür bekliyor. Birbirinden önemli maçlara çıkacak olan G.Saray'ın en büyük avantajı ise 36 gün boyunca İstanbul dışında maça çıkmayacak. 30 Eylül'deki Lİverpool maçıyla başlayacak olan Cimbom, 5 Kasım'daki Ajax deplasmanına kadar İstanbul'da kalacak.