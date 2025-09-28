Muslera'yı aratmadı

Kaleci tercihini Başkan Dursun Özbek'in ısrarı sonucunda Ederson'dan Uğurcan Çakır'a çeviren Galatasaray, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Uğurcan İlk olarak önceki hafta oynanan ve 3-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde attığı iki harika uzun pasla gelen gollerin hazırlayıcısı olmuştu. Uğurcan, Ederson'un özelliklerini kendisinin de rahatlıkla yapabildiğini gösterdi.

5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Alanya maçında ise Uğurcan en büyük farkı olan kurtarışlarını üst üste sergiledi. G.Saray'ın kazandığı 3 puanda yaptığı 8 kurtarış ile başrolü üstlenen milli kaleci, 30 milyon euro'luk bonservis bedelinin altından kalkmayı başardı. 29 yaşındaki kaleci, kariyer rekorunu egale ederek 8 kurtarış yaptığı maçta kalesini gol kapattı. Hem Galatasaray, hem de Uğurcan bu sezon 5 maçta gol yemedi.