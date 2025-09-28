CANLI SKOR ANA SAYFA
Muslera'yı aratmadı

Muslera'yı aratmadı

Uğurcan Çakır kendisi için ödenen 30 milyon euro’nun boşuna olmadığını gösteriyor Konya maçında atılan iki golün hazırlayıcısı olan milli kaleci, Alanyaspor önünde de gerçekleştirdiği 8 kurtarışla 3 puanı getirdi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Muslera'yı aratmadı

Kaleci tercihini Başkan Dursun Özbek'in ısrarı sonucunda Ederson'dan Uğurcan Çakır'a çeviren Galatasaray, bunun meyvelerini toplamaya başladı. Uğurcan İlk olarak önceki hafta oynanan ve 3-1 kazanılan Konyaspor mücadelesinde attığı iki harika uzun pasla gelen gollerin hazırlayıcısı olmuştu. Uğurcan, Ederson'un özelliklerini kendisinin de rahatlıkla yapabildiğini gösterdi.

5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Alanya maçında ise Uğurcan en büyük farkı olan kurtarışlarını üst üste sergiledi. G.Saray'ın kazandığı 3 puanda yaptığı 8 kurtarış ile başrolü üstlenen milli kaleci, 30 milyon euro'luk bonservis bedelinin altından kalkmayı başardı. 29 yaşındaki kaleci, kariyer rekorunu egale ederek 8 kurtarış yaptığı maçta kalesini gol kapattı. Hem Galatasaray, hem de Uğurcan bu sezon 5 maçta gol yemedi.

