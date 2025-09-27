TRANSFER HABERLERİ | Zaniolo'nun menajerinden flaş Galatasaray itirafı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Futbolcunun son olarak menajerinin yaptığı açıklamalar gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'nin yolunu tutan Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama geldi. İtalyan temsilci, Udinese ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin detaylarını Tutto Mercato'ya verdiği röportajla aktardı.
Zaniolo'nun menajeri, "Çok yorucu bir pazarlık süreciydi. Oyuncu sabırlı davrandı ve Udinese'ye gelmeyi çok istedi. Nicolo, bu transferin gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdi. Bunun doğru tercih olduğunu hissediyorduk ve hala da öyle düşünüyoruz. Nicolo'nun şu anda kariyerinde yeniden çıkış yapması için Udine en doğru yer.
Udinese, yetenekli oyuncuları parlatmak konusunda tam anlamıyla ideal bir kulüp. Bu, çok iyi işleyecek bir birliktelik olabilir ve Udinese'nin hedeflerine ulaşmasına da katkı sağlayacaktır. Tüm oyuncular için olduğu gibi, Milli Takım onun da hayali. Udinese'de maç maç ne kadar değerli olduğunu yeniden göstereceğinden eminim ve böylece tekrar milli takımın formasını giyecektir.
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.