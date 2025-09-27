TRANSFER HABERLERİ | Zaniolo'nun menajerinden flaş Galatasaray itirafı!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'nin yolunu tutan Nicolo Zaniolo için menajerinden açıklama geldi. İtalyan temsilci, Udinese ile Galatasaray arasındaki transfer görüşmelerinin detaylarını Tutto Mercato'ya verdiği röportajla aktardı.

Zaniolo'nun menajeri, "Çok yorucu bir pazarlık süreciydi. Oyuncu sabırlı davrandı ve Udinese'ye gelmeyi çok istedi. Nicolo, bu transferin gerçekleşmesi için büyük bir kararlılık gösterdi. Bunun doğru tercih olduğunu hissediyorduk ve hala da öyle düşünüyoruz. Nicolo'nun şu anda kariyerinde yeniden çıkış yapması için Udine en doğru yer.