CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Tek attı 3 aldı!

Tek attı 3 aldı!

Galatasaray, Alanyaspor’u Mauro İcardi’nin muhteşem golüyle 1-0 mağlup etti ve lig tarihinde ilk kez bir sezona 7’de 7 ile başladı. Kendisini yormadan üç puanı hanesine yazdıran Aslan, Liverpool maçı öncesi moral depoladı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tek attı 3 aldı!

Galatasaray, Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında dün Alanyaspor'a konuk oldu... Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, maça rölantide başladı. 20'nci dakikadan sonra vites artıran cimbom, Singo'nun harika asisti ve İcardi'nin muhteşem golüyle 23. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıda geçişten kalesinde pozisyon verse de Uğurcan kalesinde devleşti. G.Saray ilk yarıyı bu golle önde bitirdi.

ALANYA FIRTINA ESTİRDİ

İkinci yarıda baskın olan taraf Alanyaspor'du. Bunun nedeni de Galatasaray'lı futbolcuların aklının Liverpool maçında olmasıydı... Aslan iyice vites düşürünce; Akdeniz ekibi sağlı sollu ataklarla sarı-kırmızılıların kalesini ablukaya aldı. Ogundu, İbrahim Yusuf, Ruan ve Maestro ile net pozisyonlara giren Alanyaspor, Uğurcan engeline takıldı. Maç 1-0 sona erdi. Galatasaray, lig tarihinde ilk kez 7'de 7 ile sezona başladı ve tarihi bir rekor kırdı.

Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi!
Duran ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Tosun Paşa çekimlerinde trajik ölümüyle sevenlerini üzmüştü... Hababam'ın Akil Hoca'sının kızı da ünlü çıktı
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru!
Terapist Sergen Yalçın!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:01
Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması Kızılyıldız’dan Canaan açıklaması 01:00
Duran ile ilgili şoke eden iddia! Duran ile ilgili şoke eden iddia! 00:35
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Mourinho'lu Benfica evinde galip! Mourinho'lu Benfica evinde galip! 00:18
Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! Okan Buruk: Torreira baygınlık geçirdi! 00:05
Daha Eski
G.Saray 7'de 7 yaptı! G.Saray 7'de 7 yaptı! 00:05
Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi Singo muhteşem getirdi! Icardi şık bitirdi 00:05
G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! G.Saray maçı öncesi UEFA'ya 'acil' başvuru! 00:05
G.Saray Barış Alper ile anlaştı! G.Saray Barış Alper ile anlaştı! 00:05
F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! F.Bahçe'de Devin Özek için flaş karar! 00:05
Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" Mourinho için çarpıcı sözler! "Tükenmiş biriydi" 00:05