Tek attı 3 aldı!

Galatasaray, Süper Lig'de 7'nci haftanın açılış maçında dün Alanyaspor'a konuk oldu... Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, maça rölantide başladı. 20'nci dakikadan sonra vites artıran cimbom, Singo'nun harika asisti ve İcardi'nin muhteşem golüyle 23. dakikada 1-0 öne geçti. İlk yarıda geçişten kalesinde pozisyon verse de Uğurcan kalesinde devleşti. G.Saray ilk yarıyı bu golle önde bitirdi.

ALANYA FIRTINA ESTİRDİ

İkinci yarıda baskın olan taraf Alanyaspor'du. Bunun nedeni de Galatasaray'lı futbolcuların aklının Liverpool maçında olmasıydı... Aslan iyice vites düşürünce; Akdeniz ekibi sağlı sollu ataklarla sarı-kırmızılıların kalesini ablukaya aldı. Ogundu, İbrahim Yusuf, Ruan ve Maestro ile net pozisyonlara giren Alanyaspor, Uğurcan engeline takıldı. Maç 1-0 sona erdi. Galatasaray, lig tarihinde ilk kez 7'de 7 ile sezona başladı ve tarihi bir rekor kırdı.