Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da flaş Leroy Sane gerçeği! Wilfried Zaha...

Galatasaray'da flaş Leroy Sane gerçeği! Wilfried Zaha...

Galatasaray yaz transfer döneminde çok büyük umutlarla kadrosuna Leroy Sane'yi katmıştı. Yıldız isim son olarak E. Frankfurt ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ardından tepkilerin odağında yer aldı. Futbolcunun Cimbom'un eski yıldızı Wilfried Zaha ile olan benzerlikleri ise gündem oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 14:43
Galatasaray son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında deplasmanda E. Frankfurt'a 5-1'lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılılarda pek çok futbolcu eleştiri oklarını üzerine çekti.

Cimbom'da eleştiri oklarını üzerine çeken futbolculardan birisi de Leroy Sane oldu. Yıldız ismin son olarak Galatasaray'ın eski futbolcusu Wilfried Zaha ile olan benzerliği sarı-kırmızılı taraftarları tedirgin etti.

Sabah'ın derlediği habere göre; Zaha da Sane gibi Galatasaray kariyerine kötü başlamış (İlk 6 maçta 1 gol-1 asist) ve bir türlü toparlanamamıştı.

Zaha gibi antrenman performansı da etkisiz olan Sane'nin yıllık maliyeti 12 milyon Euro. Leroy Sane son milli arada ekstra izin yapmıştı. Alman yıldızın güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

29 yaşındaki oyuncu sezon başında Cimbom ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 9 kez terleten ve 635 dakika süre alan Sane, 1 gol, 2 asist yaptı.

