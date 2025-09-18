Okan Buruk: Galatasaray'ın hedefi her zaman kazanmaktır!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor. Temsilcimizde Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 21:30 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 21:34
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Eintracht Frankfurt'a konuk oluyor.

Okan Buruk mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi, ilk kurayı bekledik kimlerle oynayacağımız için. Bir deplasman maçı ile başlıyor. İyi ve formda bir takıma karşı başlıyoruz. Geçen seneden artılar ve eksileri var."

"KAZANARAK BAŞLAMAK İSTİYORUZ"

"Geçen seneye göre kadro değişikliğimiz var. Yavaş yavaş kadromuzun daha çok belli olduğu, yeni gelen oyuncuların yavaş yavaş takımın içine girdiği, bunların hepsini üst üste koyduğumuzda hem ligde kazanmak istiyorduk, orada 5 maçı da kazandık. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi başlamak, kazanarak başlamak istiyoruz."

"İYİ OYUNCULARA SAHİBİZ"

"Başlayan, devam edecek de çok önemli oyunculara da sahibiz. Diğer maçlara göre kadromuzda da değişiklikler var. Böyle bir 11'e karar verdik. Çok iyi oyunculara sahibiz devamında da. İsteğimiz kazanmak. Bu heyecanı yaşayacaklara layık olmak istiyoruz. İnşallah bugün bunu sahada göstereceğiz."

G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
