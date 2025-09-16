CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray rekoara koşuyor

Üç puanlı sisteme geçilen 1987-88’den itibaren daha önce 2 kez sezona 6’da 6 ile başlayan sarı-kırmızılılar, Konya karşısında da kazanırsa rekorunu egale edecek

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2025 Salı 06:51
Süper Lig'de oynadığı son 13 maçı da kazanmayı başaran sarı-kırmızılılar, tarihinin en iyi sezon başlangıcına da imzasını atmaya hazırlanıyor. Lige 5'te 5 yaparak start veren sarı-kırmızılılar, üç puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan itibaren bunu 5. kez tekrar etti.

Oynadığı son 16 resmi maçtan zaferle ayrılan sarı-kırmızılılar daha önce iki defa sezona 6'da 6 yaparak başlamıştı. Geçen sezon da Okan Buruk yönetiminde sezona 18 puanla başlayan Aslan, 2009-10 sezonunda da bunu tekrarlamıştı.

Süper Lig'de evinde Konyaspor'u konuk etmeye hazırlanan sarı-kırmızılılar rakibini yenerse rekorunu egale edecek. Hem 2009-10'da hem de geçen sezon 18 puan toplarken 15 averaj elde eden Cimbom, bu yıl ise 5 haftada 15 puan ve 14 averaj elde etti.

Eğer sarı-kırmızılılar Konya'yı 2 farkla yenerse averajla tarihinin en iyi başlangıcına imzasını atacak. Rekor ise 2023- 24'te 10'da 10 yapan F.Bahçe'ye ait.

