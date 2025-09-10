CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Osimhen müjdesi

Osimhen müjdesi

Çekilen MR sonucunda ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen, Eyüp maçında riske edilmeyecek. Frankfurt önünde forma giyme şansı bulunuyor

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
Osimhen müjdesi

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı karşılaşmada rakibinin sert müdahalesi sonrasında yerde kalan ve sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen apar topar özel uçakla İstanbul'a getirildi. Burada MR'ı çekilen 26 yaşındaki golcüden güzel haberler geldi. Süper Lig'de 13 Eylül Cumartesi Günü Eyüpspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada riske edilmeyecek olan Nijeryalı futbolcunun, 18 Eylül'deki Frankfurt mücadelesinde ise forma giyme ihtimali belirdi. Tedavi süreci Osimhen'in sürecini netleştirecek.

HEDEF ALMANYA DEPLASMANI

Çekilen MR sonucuna göre Victor Osimhen'in durumunun korkulduğu gibi olmadığı ortaya çıkarken kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemizde yapılan tetkiklerinde, ayak bileği bağlarında orta düzeyde sprain (gerilme ve kanama) tespit edilmiş olup futbolcumuzun en kısa sürede sahalara dönmesi amacıyla gerekli tedaviye başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı. Kulüp doktoru Yener İnce tüm mesaisini Osimhen'e verirken oyuncunun Almanya deplasmanına yetiştirilmesi planlanıyor.

NİYOMUGABO HESABINI KAPATTI

Dünya Kupası Afrika elemelerinde oynanan Nijerya- Ruanda maçında Victor Osimhen'in sakatlanmasına neden olan müdahaleyi yapan Ruandalı Claude Niyomugab'ya sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. G.Saray taraftarlarının tepkisi sonrası oyuncunun sosyal medya hesaplarını yorumlara kapattığı ortaya çıktı.

