Kerem hayranı Galatasaray taraftarı Rüzgar: Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum

Kerem Aktürkoğlu’nun Galatasaray’dan Benfica’ya transferi sonrası gözyaşlarına boğulan Rüzgar Sevim (11) , bu kez de yıldız futbolcunun Fenerbahçe’ye imza atmasının ardından üzüldü. Rüzgar, “ Benfica’ya gitmeden önce Galatasaray ile ilgili şeyler yapmıştı. Ama Fenerbahçe’ye gittiğinde Galatasaraylıları üzdü, kırdı herkesi. Kerem abinin Fenerbahçe’ye gitmesini kabullenemiyorum ” dedi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 12:10
Kerem Aktürkoğlu hayranlığı ile tanınan Rüzgar Sevim, futbolcunun Fenerbahçe'ye transferi sonrası duygu ve düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıkladı.

Kendini çok üzgün hissettiğini söyleyen Rüzgar, Kerem Aktürkoğlu'nu artık yalnızca milli maçlarda izleyeceğini belirterek, "Onu sadece Türkiye maçında izlerim. Fenerbahçe maçında onu izlemek istemem" dedi. Kerem'e sorularının da olduğunu belirten Rüzgar, "Hani Galatasaraylılığımızdan vazgeçmiyorduk? Sen neden vazgeçtin, diye sormak isterdim" dedi.

'FENERBAHÇELİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM'

Benfica döneminde Kerem'i yakından takip ettiğini aktaran Rüzgar, "Benfica'da, Fenerbahçe'ye gelmeden çok güzel bir gol attı. Benfica'daki tüm gollerini de izledim. Kerem abi için hayırlısını diliyorum" dedi. Çevresinden gelen tepkileri de paylaşan Rüzgar, "Fenerbahçeli tanıdıklarım 'Fenerbahçeli olacak mısın' diye sordu. Fenerbahçeli olmayı düşünmüyorum. Galatasaraylılarda daha çok Galatasaraylılığımdan dolayı sevindi ve Kerem abi gittiği için aslında onlar da üzüldüler ayrıca kızgınlar" ifadelerini kullandı.

Kerem'in transferine dair şaşkınlığını dile getiren Rüzgar, "Kerem abi Galatasaraylı olduğuna hepimizi çok inandırdı. Fenerbahçe'ye gideceğini hiç düşünmemiştik" dedi.

'GALATASARAY VE BENFICA FORMASINI GİYERİM'

Kerem Aktürkoğlu formaları hakkında görüşünü açıklayan Rüzgar, "Kerem abinin ya Galatasaray formasını ya da Benfica formasını giymek isterim" diye konuştu.

'YENİ EN SEVDİĞİM FUTBOLCU YUNUS ABİ'

Yeni idolünü de açıklayan Rüzgar, "Fenerbahçe'de yok ama Galatasaray'da sevdiğim futbolcular var. Galatasaray'da Yunus abi var. Galatasaray'da şu an yeni en sevdiğim futbolcu Yunus abi. Yunus abi çok güzel oynuyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe transferine alışamadığını belirten Rüzgar, "Kerem Aktürkoğlu'nun hala Fenerbahçe'ye gitmesini düşünemiyorum. Kerem abinin Fenerbahçe'ye gitmesini kabullenemiyorum" diye konuştu.

