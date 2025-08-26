CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi! Transfer edilecek mi?

Galatasaray'ın sevilen ismi Mauro Icardi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Takımda yaşanan sakatlıkların ardından yıldız golcüyü transfer listesine yazan Serie A devi, kararını verdi. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 11:02
Galatasaray taraftarı Mauro Icardi'ye kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorken Çizme'den beklenmedik bir transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Romelu Lukaku'nun yaşadığı sakatlıktan dolayı santrfor transferi kararı alan Napoli, Arjantinli yıldızı listesinin üst sıralarına yazmıştı.

32 yaşındaki golcünün İtalya'ya dönmeye sıcak bakabileceği aktarılırken yaşanan o gelişme, Galatasaray cephesine rahat bir nefes aldırdı.

Napoli, Icardi ile birlikte listesine yazmış olduğu o yıldızla anlaşmanın eşiğine geldiği için alternatifleri rafa kaldırdı.

Bu doğrultuda Antonio Conte'nin ekibi, Rasmus Hojlund için süregelen görüşmelerde son aşamaya geldi.

Satın alma opsiyonlu kiralama formülü ile tamamlanacak transferin maliyetinin 45 milyon Euro olması bekleniyor.

