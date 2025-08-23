CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Veda gibi mesaj

Veda gibi mesaj

Milli yıldızın temsilcisi, “Galatasaray’a saha içinde ve dışında yakışır mücadele verdi. Artık Barış’ın da söz hakkı olmalı” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Veda gibi mesaj

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz konusu 1 numaralı gündem haline geldi. NEOM'un teklif ettiği 40 milyon euro Galatasaray yönetimi tarafından geri çevrildi. 15 milyon euro yıllık ücret önerilen milli futbolcunun temsilcisi Tuncay Maldan'dan yazılı açıklama geldi. Açıklamada Barış için farklı kulüplerden yapılan tekliflerin reddedildiği belirtilerek "Ancak bu süreçte tarafımızı asıl rahatsız eden husus, görüşmelerin üslubu ve sergilenen yaklaşımdır."

'FARKLI BİR TAVIRLA KARŞILAŞTIK'

Üç şampiyonlukta ve toplam 5 kupada önemli katkılar sunan Barış'a, kulüp yönetimi bu yaz için 'Teklif gelmesi hâlinde önünü kapatmayacağız, dilediğin yere gidebilirsin' şeklinde söz vermiştir. Bugün ne yazık ki farklı bir tavırla karşı karşıya bulunmaktayız. Galatasaray'a, sayın başkana ve bugüne kadar Barış'a büyük sevgi gösteren taraftarlara son olarak şunu söylemek isterim ki; Galatasaray'a saha içinde ve dışında yakışır şekilde mücadele verdi. Ama artık Barış'ın da söz hakkı olmalı."

Alvarez bitti, sıra onda!
G.Saray'dan dikkat çeken F.Bahçe kararı!
