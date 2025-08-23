Lemina noktayı koydu

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Mario Lemina transfer iddiaları sonrası açıklama yaptı. Gabonlu oyuncunun temsilcisiyle temasa geçen kulüpler olduğu ileri sürülürken, Lemina, "Konuşmayı bırakın. Ben Galatasaray'dayım. Sadece Galatasaray. Spekülasyon yok. Galatasaray'daki geleceğime tamamen bağlıyım. Konu kapandı" paylaşımını yaptı. 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun piyasa değeri 7.5 milyon euro.