CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Teklif yağmuru

Teklif yağmuru

Udinese, Galatasaray'da performansı ile göz dolduran Nicolo Zaniolo için temaslarını sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler devam ederken henüz somut bir anlaşma yok. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu için başka kulüplerin de devreye girdiği aktarıldı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan kanat oyuncusuna daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar talip olmuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Teklif yağmuru

Udinese, Galatasaray'da performansı ile göz dolduran Nicolo Zaniolo için temaslarını sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler devam ederken henüz somut bir anlaşma yok. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu için başka kulüplerin de devreye girdiği aktarıldı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan kanat oyuncusuna daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar talip olmuştu.

Alvarez bitti, sıra onda!
Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif!
DİĞER
Ayrılık acısını Bodrum'da unuttu! Avusturalya'nın yıldızı arkadaşlarıyla doyasıya eğlendi
Avrupa'dan gelen krediler "Eko"sisteme aktı! 121 milyar TL'lik faturasını halk ödüyor
F.Bahçe'nin yeni hedefi Tielemans!
İşte G.Saray'da Ederson’un alternatifi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 23 Ağustos Cumartesi 2025 08:37
Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi! 00:45
Barış Alper'e yaylım ateşi! Barış Alper'e yaylım ateşi! 00:45
Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? Zaniolo G.Saray'dan ayrılacak mı? 00:45
Göztepe deplasmanda güldü! Göztepe deplasmanda güldü! 00:45
Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! Bruno Lage’dan Kerem açıklaması! 00:45
Daha Eski
G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! G.Saray Pavard'da sona yaklaştı! 00:45
Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! Beşiktaş’tan Emerson Palmieri hamlesi! 00:45
Beşiktaş'tan stopere yeni aday! Beşiktaş'tan stopere yeni aday! 00:44
Akanji transferinde sıcak gelişme! Akanji transferinde sıcak gelişme! 00:44
Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! Barış Alper'in menajeri: Teklif gelirse önünü kapatmayacağız denmişti! 00:44
G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! G.Saray'dan ayrılacak mı? Lemina'dan açıklama geldi! 00:44