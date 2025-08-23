Teklif yağmuru

Udinese, Galatasaray'da performansı ile göz dolduran Nicolo Zaniolo için temaslarını sürdürüyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre; iki kulüp arasında görüşmeler devam ederken henüz somut bir anlaşma yok. Öte yandan 26 yaşındaki futbolcu için başka kulüplerin de devreye girdiği aktarıldı. 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İtalyan kanat oyuncusuna daha önce Benfica, PSV Eindhoven, Sunderland ve Flamengo gibi takımlar talip olmuştu.