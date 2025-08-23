CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Takımı koruyacağız

Takımı koruyacağız

Başkan Dursun Özbek, Barış Alper Yılmaz’la ilgili soru üzerine “Sevdiğimiz ve çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray’ı daha iyi yapmak için takımı koruyacağız” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Galatasaray yönetimi, yıldızları Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini 50 milyon euro olarak belirlerken, Başkan Dursun Özbek yıldız futbolcunun son durumu hakkında konuştu. Başkan Özbek, "Barış Alper bizim sevdiğimiz, çok önemli bir oyuncumuz. Galatasaray'a katkısı da çok büyük. Galatasaray Başkanı olarak ben, Galatasaray'ın başarısını hedeflenmiş biriyim. Şu çok net, sezon başında bir plan yapmışız" ifadelerini kullandı.

'SİSTEMDE TUTMAK İSTİYORUZ'

"Bizim başarı çıtamız, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak" diyen Özbek, "Bunun için kadro planladık. Bu hedefe gitmek için en önemli parametrelerden bir tanesi, geçen sene büyük katkı vermiş oyuncuları sistem içinde tutmak. Proje, kadroyu korumak, eksik kalan yerlere transfer yapmak. G.Saray'ı daha iyi noktaya getirmek için takımı koruyacağız" açıklamasını yaptı.

Barış Alper Yılmaz'a yeni teklif!
Alvarez bitti, sıra onda!
