Aslan hücum çalıştı

Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi. Galatasaray bugün saat 11.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.