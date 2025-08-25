TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Carlos Cuesta ayrılığı! Kasaya girecek rakam...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta ile yollar ayrılıyor. Spartak Moskova ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların kazanacağı bonservis ücreti belli oldu. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, 6.5 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus karşılığında Rus ekibine katılacak. Oyuncu ile, 2028 yılına kadar sözleşme imzalanacak Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Genk takımından 8 milyon Euro'ya transfer edilen Cuesta, sarı-kırmızılılarla 9 maçta forma giydi ve 626 dakika süre aldı. İŞTE O HABER