TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Carlos Cuesta ayrılığı! Kasaya girecek rakam...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Carlos Cuesta ayrılığı! Kasaya girecek rakam...

Galatasaray, yeni sezon planlamalarına dahil etmediği Carlos Cuesta'nın Spartak Moskova'ya transferi konusunda Rus ekibi ile anlaşma sağladı. İşte sarı kırmızılıların kasasına girmesi beklenen rakam... | Son dakika GS transfer haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 14:06
TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Carlos Cuesta ayrılığı! Kasaya girecek rakam...

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Kolombiyalı oyuncu Carlos Cuesta ile yollar ayrılıyor. Spartak Moskova ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların kazanacağı bonservis ücreti belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Carlos Cuesta ayrılığı! Kasaya girecek rakam...

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre 26 yaşındaki oyuncu, 6.5 milyon Euro + 2 milyon Euro bonus karşılığında Rus ekibine katılacak. Oyuncu ile, 2028 yılına kadar sözleşme imzalanacak

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Carlos Cuesta ayrılığı! Kasaya girecek rakam...

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Belçika'nın Genk takımından 8 milyon Euro'ya transfer edilen Cuesta, sarı-kırmızılılarla 9 maçta forma giydi ve 626 dakika süre aldı.

