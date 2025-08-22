CANLI SKOR ANA SAYFA
GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Manchester City ile yürüttüğü Manuel Akanji transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, İsviçreli stoper için resmi kontrat teklifini ilettiği aktarıldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 17:35
GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

Galatasaray, Süper Lig'e 2'de 2 yaparak 6 puanla giriş yaptıktan sonra transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

Victor Osimhen ve Leroy Sané gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmaya takviye için yoğun mesai harcıyor.

GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

Bir süredir Manchester City ile stoper Manuel Akanji'nin transferi konusunda görüşmelerde bulunan Galatasaray, önemli bir adım attı.

GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 15 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray, 30 yaşındaki İsviçreli savunmacıya da kontrat teklifini iletti.

GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

Ancak haberde, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı ve Akanji'nin önündeki tüm seçenekleri değerlendirmek istediği vurgulandı.

GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı

Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 resmi maçta görev alan Akanji, 2 asist yaparken 4 sarı kart gördü.

