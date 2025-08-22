HaberlerGalatasaray GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı
GALATASARAY HABERİ - Akanji transferinde sıcak gelişme! Kontrat teklifi yapıldı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın Manchester City ile yürüttüğü Manuel Akanji transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların, İsviçreli stoper için resmi kontrat teklifini ilettiği aktarıldı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre sarı-kırmızılılar, İngiliz ekibiyle 15 milyon pound karşılığında anlaşmaya vardı. Galatasaray, 30 yaşındaki İsviçreli savunmacıya da kontrat teklifini iletti.
Ancak haberde, taraflar arasında henüz kesin bir anlaşma sağlanmadığı ve Akanji'nin önündeki tüm seçenekleri değerlendirmek istediği vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 40 resmi maçta görev alan Akanji, 2 asist yaparken 4 sarı kart gördü.