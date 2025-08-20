CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Hakan Çalhanoğlu defteri kapanmadı

Hakan Çalhanoğlu defteri kapanmadı

Orta alana Devler Ligi seviyesinde birini almak isteyen G.Saray, yeniden İnter forması giyen Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu’na yöneldi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2025 Çarşamba 07:45
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hakan Çalhanoğlu defteri kapanmadı

Savunma ve kaleci transferlerinde çemberi daraltan sarı-kırmızılılar, en kısa sürede mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu iki takviyenin ardından sıra orta saha transferine gelecek. Bu bölge için çok sayıda isimle temasta bulunan G.Saray yönetimi, İlkay'la bir türlü beklenen seviyeye gelemedi ve görüşmelerini sürdürüyor. Osimhen transferi nedeniyle arka plana atılan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yeniden masaya geldi. Bunda takımdan ayrılacak isimlerden elde edilecek bonservis bedelleri de etkili oldu.

GALATASARAY 15 MİLYON AYIRDI

Pavard için İnter'in nabzını yoklayan ancak başka isimlere yönelen yönetim, Hakan için satın alma zorunluluğu ile kiralama teklifinde bulunacak. Yeniden 15 milyon Euro seviyesine çıkacak olan sarıkırmızılılar, oyuncunun da parçalı formayı giymek istemesini koz olarak kullanıp İnter'i razı etmeye çalışacak. Daha önce transfer görüşmeleri nedeniyle İnter ile arası açılan Hakan, G.Saray formasını giymeye dünden razı. İtalyan ekibi, Hakan için ayrılan 15 milyona razı olursa en kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.

Kanarya'da Edson Alvarez bekleyişi!
G.Saray'dan orta saha hamlesi!
DİĞER
Beşiktaş’tan yerli operasyonu! Yönetim 3 oyuncuya odaklandı
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Costa transferinde flaş gelişme!
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi Süper Lig'de 8 kulüp PFDK'ye sevk edildi 00:48
Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! Derrick Köhn'ün transferi açıklandı! 00:19
F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! F.Bahçe Nene'yi resmen duyurdu! 00:19
Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı Süper Lig'de 2. haftanın VAR kayıtları açıklandı 00:19
Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! Bruno Lage'den flaş Kerem açıklaması! 00:19
F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! F.Bahçe'den Bankalar Birliği açıklaması! 00:19
Daha Eski
Costa transferinde flaş gelişme! Costa transferinde flaş gelişme! 00:19
G.Saray'a Cuesta piyangosu! G.Saray'a Cuesta piyangosu! 00:19
Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini Yapay zekadan Benfica eşleşmesi tahmini 00:19
Mourinho'dan Kerem açıklaması! Mourinho'dan Kerem açıklaması! 00:19
Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim Mour: Ekonomik gücü az olan bir kulüpteyim 00:19
Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geliyor! 00:19