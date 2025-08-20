Hakan Çalhanoğlu defteri kapanmadı

Savunma ve kaleci transferlerinde çemberi daraltan sarı-kırmızılılar, en kısa sürede mutlu sona ulaşmak istiyor. Bu iki takviyenin ardından sıra orta saha transferine gelecek. Bu bölge için çok sayıda isimle temasta bulunan G.Saray yönetimi, İlkay'la bir türlü beklenen seviyeye gelemedi ve görüşmelerini sürdürüyor. Osimhen transferi nedeniyle arka plana atılan Hakan Çalhanoğlu'nun ismi yeniden masaya geldi. Bunda takımdan ayrılacak isimlerden elde edilecek bonservis bedelleri de etkili oldu.

GALATASARAY 15 MİLYON AYIRDI

Pavard için İnter'in nabzını yoklayan ancak başka isimlere yönelen yönetim, Hakan için satın alma zorunluluğu ile kiralama teklifinde bulunacak. Yeniden 15 milyon Euro seviyesine çıkacak olan sarıkırmızılılar, oyuncunun da parçalı formayı giymek istemesini koz olarak kullanıp İnter'i razı etmeye çalışacak. Daha önce transfer görüşmeleri nedeniyle İnter ile arası açılan Hakan, G.Saray formasını giymeye dünden razı. İtalyan ekibi, Hakan için ayrılan 15 milyona razı olursa en kısa süre içerisinde resmi adımlar atılacak.