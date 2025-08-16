Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ilk maçında da Filistin'i unutmadı. Kale arkasına; "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.