CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Filistin'e destek

Filistin'e destek

Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ilk maçında da Filistin'i unutmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Filistin'e destek
Galatasaraylı taraftarlar, geçen sezon olduğu gibi bu sezonun ilk maçında da Filistin'i unutmadı. Kale arkasına; "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açıldı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.
Ederson adım adım G.Saray'a! İmza an meselesi
F.Bahçe'den şaşırtan transfer! 30 milyon Euro'luk Japon yıldız geliyor
DİĞER
'Can Borcu' ekibinde yeni sezon hazırlıkları! Kadro genişledi heyecan arttı
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan kirli işler! Çallı'nın katibinin ifadesi ortaya çıktı
Zinchenko transferini Mourinho bitirecek!
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kayserispor’a yeni sponsor Kayserispor’a yeni sponsor 01:15
Avrupa Bisiklet Başkenti Konya Avrupa Bisiklet Başkenti Konya 01:14
Nordi Mukiele Sunderland yolcusu Nordi Mukiele Sunderland yolcusu 01:13
Craiova maçına Arnavut Xhaja Craiova maçına Arnavut Xhaja 01:11
Berke’nin yerine sambacı Felipe Berke’nin yerine sambacı Felipe 01:11
Romulo’dan rekor imza Romulo’dan rekor imza 01:09
Daha Eski
Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! Buruk: Çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum! 01:08
G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! G.Saray evinde F. Karagümrük'ü yendi! 01:08
Osimhen'in golüne ofsayt engeli! Osimhen'in golüne ofsayt engeli! 01:08
F.Bahçe'den Kerem açıklaması! F.Bahçe'den Kerem açıklaması! 01:08
Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon Maçta kırmızı kart kararı! İşte o pozisyon 01:08
G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! G.Saraylı taraftarlardan Filistin'e destek! 01:08