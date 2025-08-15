HaberlerGalatasaray TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor. İşte Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperden kazanacağı rakam... | GS SPOR HABERLERİ