Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Sarı kırmızılılar geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan ve beklentilerin altında kalan Carlos Cuesta ile yollarını ayırıyor. İşte Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperden kazanacağı rakam... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2025 Cuma 09:38
TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlayan Galatasaray'da transfer planlamaları tüm hızıyla devam ediyor.

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Yaz transfer döneminde önemli isimlerle kadrosunu güçlendiren sarı kırmızılılarda sıra geldi ayrılacak isimlere.

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Bu doğrultuda Cimbom beklentilerin çok altında kalan bazı futbolcularla yollarını kesin olarak ayırma kararı almıştı.

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Aslan'da bu isimlerin başında ise Carlos Cuesta geliyordu.

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Ve Cuesta transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

CUESTA BREZİLYA'YA GİDİYOR!

Galatasaray'ın elden çıkarmak için geri sayıma geçtiği Carlos Cuesta, Brezilya yolcusu.

TRANSFER HABERİ - Carlos Cuesta'nın yeni adresi belli oldu! Galatasaray'ın kazanacağı ücret...

Vasco da Gama'nın talip olduğu Kolombiyalı oyuncu için 6-7 milyon Euro seviyesinde bir bedel karşılığında anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Carlos Cuesta ve Brezilya ekibinin anlaşmasını bekliyor.

